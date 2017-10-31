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31 октября 2017
09:43:46

В Самарской области снова задержали браконьеров

Транспортная полиция Сызрани выявила рыбаков, которые осуществляли незаконный вылов стерляди в акватории реки Волга напротив Октябрьска. Для этого они использовали сети. Мужчины привлечены к административной ответственности за нарушение правил, регламентирующих рыболовство, и заплатят штраф. Напомним, что стерлядь занесена в Красную книгу Самарской области.




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