Транспортная полиция Сызрани выявила рыбаков, которые осуществляли незаконный вылов стерляди в акватории реки Волга напротив Октябрьска. Для этого они использовали сети. Мужчины привлечены к административной ответственности за нарушение правил, регламентирующих рыболовство, и заплатят штраф. Напомним, что стерлядь занесена в Красную книгу Самарской области.