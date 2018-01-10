Ее проводят активисты Общероссийского народного фронта. Ежегодно в зимний период с целью привлечь внимание коммунальных служб к опасным участкам схода льда с крыш и гололедице каждый житель губернии может опубликовать фотографию в социальной сети с хэштегом #ОпасныйЛед и указать адрес опасного участка.

Четырехлетний опыт проведения акции показывает, что на подобные сигналы общественности ответственные службы реагируют. А это значит, что информация от активных жителей помогла своевременно очистить улицы от свисающих сосулек, от наледи на тротуарах, сохранила здоровье многим людям.

В первую очередь активисты обращают внимание на социальные объекты – школы, детские сады, поликлиники - и призывают сотрудников коммунальных служб подключиться к оперативному реагированию на фотофакты. Акция «Опасный лед» в Самарской области продолжится до окончания зимнего сезона.