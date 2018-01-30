Три уголовных дела возбуждено по фактам незаконной добычи водных биоресурсов в акватории Волги. Во всех трех случаях добычей браконьеров становился налим, который вылавливался запрещенным орудием лова - «метлой».

«Эта снасть является орудием массового истребления рыбы, а налима ей ловят один месяц в году в нерестовый период, – поясняет начальник линейного пункта полиции в речном порту Сызрани майор Александр Назаров. – На территории Самарской области установлены запретные сроки добычи налима в Саратовском водохранилище с 15 декабря по 15 февраля».

С начала этого года сотрудники транспортной полиции выявили уже восемь случаев браконьерства. По шести из них возбуждены уголовные дела, по двум – продолжается проверка. За подобные преступления грозят как штрафы от 300 тысяч до миллиона рублей, так и реальные сроки лишения свободы - от 2 до 5 лет.