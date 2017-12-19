Об этом рассказали в региональном Минздраве. В нашей губернии ведется мониторинг смертности населения от управляемых причин, куда входят также и болезни органов пищеварения. В течение последних лет наметилась тенденция к снижению смертности от болезней органов пищеварения и их осложнений. Снижается и заболеваемость болезнями органов пищеварения в целом по области.

«Среди болезней органов пищеварения мы отмечаем снижение заболеваемости язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, гастритом и дуоденитом, болезнями желчного пузыря и желчевыводящих путей, - отмечает заведующая гастроэнтерологическим отделением - врач - гастроэнтеролог Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по гастроэнтерологии, кандидат медицинских наук Татьяна Александровна Колесова. - Но остается достаточно высокой заболеваемость болезнями печени и поджелудочной железы».

Снижению смертности от болезней ЖКТ и заболеваемости способствуют несколько факторов.

По словам Т.А. Колесовой, в нашей губернии выстроена эффективная система оказания помощи пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Так, больным с заболеваниями органов пищеварения помощь оказывают терапевты, врачи общей практики, семейные врачи, специализированную помощь оказывают врачи-гастроэнтерологи.

В Самарской области работают 43 врача-гастроэнтеролога, прошедших специализацию по гастроэнтерологии и имеющих различные квалификационные категории. Они работают, в основном, в крупных городах области, в сельских районах помощь пациентам с заболеваниями органов пищеварения оказывают терапевты, которые в последующем осуществляют диспансерное наблюдение отдельных категорий больных.

Амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь больным с заболеваниями органов пищеварения оказывается терапевтами и врачами общей практики, при необходимости больные направляются на консультацию к гастроэнтерологу для уточнения диагноза и выбора тактики дальнейшего ведения больного.

Для оказания специализированной помощи в области развернуто 297 гастроэнтерологических коек, на которых получают помощь больные, которым требуется более детальная диагностика и подбор схем лечения для применения их в амбулаторно-поликлинических условиях и диспансерного наблюдения.

Если больной нуждается в оказании высокотехнологичных видов медицинской помощи, есть возможность оказать ему такую помощь как в условиях Самарской области, так и направить больного в федеральные центры.

В настоящее время, пояснила врач, несмотря на то, что в арсенале врачей достаточно много препаратов, которые способствуют быстрому купированию симптомов язвенной болезни, эрозивно-язвенных поражений пищевода и желудка, количество осложнений, а именно желудочно-кишечных кровотечений, остается на высоком уровне. Эти осложнения возникают прежде всего у пациентов, имеющих неблагоприятный коморбидный фон – страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сахарным диабетом, заболеваниями легких, длительно, а порой и бессистемно, без назначения врача, принимающих нестероидные противовоспалительные препараты, глюкокортикоиды, дезагреганты и антикоагулянты. За этой категорией пациентов необходимо осуществлять особое наблюдение и в плане диагностики, и в плане назначения гастропротективной и кислотосупрессивной терапии.

«Кроме того, за последние годы отработана преемственность между врачами – терапевтами, гастроэнтерологами и врачами-хирургами, - добавляет Татьяна Колесова. - Если больной нуждается в консультации хирурга, и мы видим длительно нерубцующиеся или осложненные язвы, то таких больных сразу направляем на консультацию к хирургам. Совместно мы решаем вопрос об их дальнейшем лечении: проведении операции или консервативной терапии. Поэтому запущенных случаев болезни органов пищеварения стало меньше.

Сыграла свою положительную роль и регулярная диспансеризация. Так, охват наблюдением пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки составляет более 90%, поэтому, как правило, таким больным уделяется много внимания.

А вот болезни печени в настоящее время представляют собой не только проблему здравоохранения, но и социальную проблему. Чаще всего основной причиной болезни является злоупотребление алкогольными напитками, в результате которого развивается именно алкогольное заболевание печени.

Причем, значительная категория больных – молодые люди трудоспособного возраста, как правило, нигде не работающие. Длительное время они не обращаются к врачам. В итоге такие больные попадают в стационар с далеко зашедшей стадией болезни печени. Я говорю об алкогольных гепатитах, циррозах печени, когда лечение таких больных сопряжено с большими трудностями и требует много затрат и на диагностику, и на медикаменты. Но и при благоприятном исходе, когда таких больных удается возвратить к жизни, далеко не все пациенты соблюдают правила приема медикаментов, диету, многие из них продолжают употреблять алкоголь или наркотические препараты».

Для работы с такими пациентами созданы медико-социальные группы, куда входят врач-терапевт, сотрудники социальной службы и полиции. Эти группы, которые действуют при поликлиниках, посещают таких пациентов, чтобы вернуть их в социум, направить при необходимости к наркологу и в последующем вести за ними наблюдение. К сожалению, такая работа не всегда успешна, ибо многие больные продолжают злоупотреблять алкоголем, и это заканчивается печально.

Основная причина болезней поджелудочной железы – опять-таки алкогольное поражение.

Пациенты, как правило, также длительно к врачам не обращаются, а болевой синдром пытаются заглушить употреблением алкоголя или медикаментов. Этап своевременного обращения за медицинской помощью затягивается, а процессы в поджелудочной железе приобретают порой молниеносный и необратимый характер, у таких пациентов очень быстро развивается деструкция в поджелудочной железе, панкреонекроз, и лечение таких пациентов не всегда приводит к положительному результату.

Рекомендации от врача-гастроэнтеролога

Среди факторов риска заболеваний желудочно-кишечного тракта на первом месте – алкоголь. Затем следуют курение и неправильное питание.

Алкоголь особенно опасен для развития заболевания органов пищеварения. Безопасных доз алкоголя не бывает! Даже небольшая доза алкоголя, если у человека есть неблагоприятный фон со стороны печени или поджелудочной железы, может способствовать и развитию необратимых последствий. И как бы там ни говорили, что рекомендуется употреблять небольшие дозы алкоголя с целью профилактики атеросклероза специалисты гастроэнтерологи и гепатологи, убеждены, что безопасных доз алкоголя не бывает, даже небольшие дозы могут спровоцировать развитие воспалительных и деструктивных процессов в печени.

Это же касается и пива - опасного алкогольного напитка. Более того, у молодежи, которая начинает употреблять пиво в раннем подростковом возрасте, развиваются алкогольные гепатиты, а в последующем - циррозы печени. В организме ребенка могут возникать процессы, которые способствуют развитию необратимых последствий. У нас были такие случаи в практике работы, когда даже у детей, употребляющих пиво, возникали алкогольные циррозы печени.

Другая рекомендация касается пищи. Питание человека должно быть сбалансированным и регулярным: не менее трех-четырех раз в день.

Если у человека уже есть заболевания желудочно-кишечного тракта, нельзя употреблять острое, жирное, жареное, фаст-фуды. Желательно употреблять пищу, термически обработанную.

Если у человека есть заболевание органов пищеварения, он должен соблюдать советы врача-терапевта и гастроэнтеролога. Не перекусывать на улицах и не есть всухомятку.

О шипучих напитках: это касается в большей степени молодежи. Нельзя употреблять газированные напитки, энергетические напитки и коктейли, которые широко рекламируются, они также могут способствовать развитию повреждений слизистой, воспалительных заболеваний органов пищеварения.

Необходимо соблюдать правила личной гигиены.

Сейчас в средствах массовой информации появились сведения о том, что язвенная болезнь и гастрит являются инфекционными заболеваниями при выявлении у пациентов бактерии хеликобактер пилори. При подтверждении инфекции необходима консультация специалиста и проведение терапии, направленной на ее ликвидацию.

Хеликобактерная инфекция может передаваться через употребление воды из плохо промытого стакана, если к нему прикасался инфицированный больной. Нельзя нескольким людям есть из одной чашки, кусать один и тот же бутерброд, хлеб, есть одной ложкой. Необходимо с ранних лет прививать ребенку культуру питания, а также иметь индивидуальные предметы личной гигиены (зубная щетка, полотенце, салфетки).

И в заключение совет всем жителям губернии: чтобы вовремя заметить и вылечить заболевания пищеварения, очень важно регулярно проводить обследования, проходить диспансеризацию, профилактические осмотры.