О ДТП рассказали в пресс-службе региональной полиции. Случилось все накануне на территории Хворостянского района. По предварительной версии ГИБДД, 42-летний водитель автомобиля «ГАЗ-325642» не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый кювет, где машина перевернулась.

В результате пострадали два пассажира «Газели» - женщины 66 и 51 года. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в ближайшую больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист был трезвым. По факту случившегося сейчас проводится проверка.

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