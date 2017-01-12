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12 января 2017
13:53:35

В Самарской области слетела с дороги карета «скорой помощи»

О ДТП рассказали в пресс-службе региональной полиции. Случилось все накануне на территории Хворостянского района. По предварительной версии  ГИБДД, 42-летний водитель автомобиля «ГАЗ-325642» не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый кювет, где машина перевернулась.

В результате пострадали два пассажира «Газели» - женщины 66 и 51 года. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в ближайшую больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист был трезвым. По факту случившегося сейчас проводится проверка.

Фото 63.мвд.рф




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