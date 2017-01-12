Это произошло на днях в Новокуйбышевске. Сотрудники скорой помощи прибыли на вызов по поводу самоубийства женщины, констатировали ее смерть. Затем они сообщили о случившемся в следственные органы и уехали на следующий вызов.
Прибывший на место происшествия следователь обнаружил мертвую женщину, а также ее сожителя, который тоже попытался лишить себя жизни. Мужчина находился в бессознательном состоянии.
Следователь оказал ему первую медицинскую помощь и вызвал бригаду скорой. Врачам удалось вернуть его к жизни, сейчсас он находится в больнице и чувствует себя удовлетворительно.
Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения
Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Ролик публикует на youtube.ru телеканал "360"
Актер стал вести здоровый образ жизни
Родители обратились в полицию
Стоимость груза оцениватеся почти в полтора миллиона рублей
В нынешнем году Общегородской день лыжника пройдет 12 февраля на своем традиционном месте