Это произошло на днях в Новокуйбышевске. Сотрудники скорой помощи прибыли на вызов по поводу самоубийства женщины, констатировали ее смерть. Затем они сообщили о случившемся в следственные органы и уехали на следующий вызов.

Прибывший на место происшествия следователь обнаружил мертвую женщину, а также ее сожителя, который тоже попытался лишить себя жизни. Мужчина находился в бессознательном состоянии.

Следователь оказал ему первую медицинскую помощь и вызвал бригаду скорой. Врачам удалось вернуть его к жизни, сейчсас он находится в больнице и чувствует себя удовлетворительно.