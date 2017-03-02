Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа провели учения, целью которых была маскировка критически важного объекта. В результате применения термодымовой аппаратуры была создана сплошная аэрозольная завеса, котрорая закрыла собой все в радиусе 5 тыс. кв м.

Багодаря этому объект оставался недоступным для средств визуальной разведки и систем наведения ракет авиации "противника" больше часа. Как рассказали в пресс-службе ЦВО, маневры прошли в в рамках сбора, в котором принимают участие около 2 тысяч военнослужащих из двух десятков регионов Урала, Сибири и Поволжья.