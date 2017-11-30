Об этом сообщили в пресс-службе правительства. По поручению главы области Дмитрия Азарова список пострадавших от недобросовестных застройщиков по каждому субъекту в регионе опубликуют на официальном сайте министерства строительства.

Поэтому каждому обманутому дольщику необходимо лично в течение 5 дней подписать согласие на обработку и распространение персональных данных в администрации района по месту расположения проблемного объекта долевого строительства. Скачать заявление можно на сайте министерства строительства Самарской области (Обработка персональных данных.docx) и на сайте правительства губернии.