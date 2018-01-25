Из продуктопровода Сызранского НПЗ произошла утечка бензина. Это случилось в среду у села Уваровка, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. Площадь разлива топлива составила около 1200. кв. метров. Аварийные бригады срочно приступили к ликвидации утечки.
Источник сообщил также, что загрязненный грунт после сбора будет вывозиться в хранилище СНПЗ для последующей утилизации. Все работы планируется завершить к 6 вечера завтрашнего дня. Загрязнения водных объектов не допущено.
Между тем, как сообщили в пресс-службе "Сызранского НПЗ", работники завода обнаружили две криминальные врезки на продуктопроводе, проходящем за территорией предприятия. Врезки были оперативно ликвидированы, герметичность трубопровода восстановлена.
Ведутся работы по ликвидации последствий и очистка территории, а также круглосуточный экологический мониторинг. Угроза водным объектам отсутствует. Информация о врезках передана в правоохранительные органы.
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