Из продуктопровода Сызранского НПЗ произошла утечка бензина. Это случилось в среду у села Уваровка, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. Площадь разлива топлива составила около 1200. кв. метров. Аварийные бригады срочно приступили к ликвидации утечки.

Источник сообщил также, что загрязненный грунт после сбора будет вывозиться в хранилище СНПЗ для последующей утилизации. Все работы планируется завершить к 6 вечера завтрашнего дня. Загрязнения водных объектов не допущено.

Между тем, как сообщили в пресс-службе "Сызранского НПЗ", работники завода обнаружили две криминальные врезки на продуктопроводе, проходящем за территорией предприятия. Врезки были оперативно ликвидированы, герметичность трубопровода восстановлена.

Ведутся работы по ликвидации последствий и очистка территории, а также круглосуточный экологический мониторинг. Угроза водным объектам отсутствует. Информация о врезках передана в правоохранительные органы.