Статистику приводит Самарский СПИД-центр.

Врачи констатируют, что в связи с добровольностью тестирования на ВИЧ они продолжают выявляться «запущенные» случаи. Это происходит потому, что люди, которые, по сути, заразились уже достаточно давно – долгое время не обращались за медицинской помощью.

Специалисты центра призывают всех жителей области заботиться о себе и регулярно сдавать бесплатный тест на ВИЧ.

Как подчеркнула и.о. главврача Самарского СПИД-центра Ольга Агафонова, сейчас у врачей есть все возможности, чтобы быстро выявить инфекцию, своевременно её лечить, правильно наблюдать ВИЧ-положительных пациентов, которые в итоге могут стать родителями здоровых детей. Именно поэтому во главу угла лечения ВИЧ-инфекции сейчас вынесены вопросы профилактики.