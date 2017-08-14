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14 августа 2017
09:43:51

В Самарской области сейчас проживают почти 35 тысяч человек с ВИЧ

Статистику приводит Самарский СПИД-центр.

Врачи констатируют, что в связи с добровольностью тестирования на ВИЧ они продолжают выявляться «запущенные» случаи. Это происходит потому, что люди, которые, по сути, заразились уже достаточно давно – долгое время не обращались за медицинской помощью.

Специалисты центра призывают всех жителей области заботиться о себе и регулярно сдавать бесплатный тест на ВИЧ. 

Как подчеркнула и.о. главврача Самарского СПИД-центра Ольга Агафонова, сейчас у врачей есть все возможности, чтобы быстро выявить инфекцию, своевременно её лечить, правильно наблюдать ВИЧ-положительных пациентов, которые в итоге могут стать родителями здоровых детей. Именно поэтому во главу угла лечения ВИЧ-инфекции сейчас вынесены вопросы профилактики.




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