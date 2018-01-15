Это произошло накануне в Большечерниговском районе, на трассе, ведущей к границе с Республикой Казахстан. На место были направлены бригады спасателей, медиков, а также экипаж ДПС, Как рассказали в группе «Спасение», в результате дорожного происшествия обошлось без жертв, но один человек получил травму.
Фото: группа "Спасение"
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