Это произошло накануне в Большечерниговском районе, на трассе, ведущей к границе с Республикой Казахстан. На место были направлены бригады спасателей, медиков, а также экипаж ДПС, Как рассказали в группе «Спасение», в результате дорожного происшествия обошлось без жертв, но один человек получил травму.

Фото: группа "Спасение"