Об этом говорят специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В прогнозе говорится:
«20 февраля днем будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, а ночью местами по Самарской области сильный снег и слабая метель.
Ветер ночью южный 7-12 м/с, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха по области -7, -12°С, днём -4, -9°С. На дорогах местами снежные заносы. Синоптики настоятельно рекомендуют водителям и пешеходам быть внимательными на дорогах».
Консервные банки заменят на емкости из ламистера
Вопрос ее организации прорабатывает городская администрация
И отправляться через два-три часа после него
Так утверждают организаторы кайт-марафона и зимнего фестиваль активного отдыха «Жигулевское море».
Сейчас в регионе разрабатывают соответствующие постановления
Компания сама подключила ему услугу и взяла за нее деньги.
Праздник состоится 25 февраля в ТЦ «Акварель»