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20 февраля 2018
07:09:11

В Самарской области сегодня ожидается сильный снегопад

Об этом говорят специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В прогнозе говорится:

«20 февраля днем будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, а ночью местами по Самарской области сильный снег и слабая метель.

Ветер ночью южный 7-12 м/с, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха по области -7, -12°С, днём -4, -9°С. На дорогах местами снежные заносы. Синоптики настоятельно рекомендуют водителям и пешеходам быть внимательными на дорогах».




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