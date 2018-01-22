Ее открыли в региональном Роспотребнадзоре. Каждый позвонивший сможет получить консультацию специалистов по вопросам эпидемиологической ситуации, рекомендации, как уберечь себя и своих детей от заболевания.

Ответы на интересующие вопросы граждане смогут получить, позвонив по телефону в отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Самарской области – 8(846) 267-42-94 с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. «Горячая линия» будет работать до 5 февраля включительно.