Его объявили в МЧС губернии. По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», с 07.00 до 19.00 30 мая на территории региона местами ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. При этом, сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов - 5 класс –так как температура воздуха в дневные часы составит+24 +26℃.
Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России напоминает жителям о соблюдении правил личной безопасности. При ухудшения погодных условий не стойте рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами.
Повышение на 8-10% ожидается уже нынешним летом из-за вступления в силу «закона Яровой»
Специально для этого депутаты областного парламента соберутся на внеочередное заседание
Обвиняемый – анестезиолог-реаниматолог частной стоматологической клиники ООО «Практик-Самара»
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Церемония состоится 3 июня в 13.00 во Дворце спорта «Волгарь»