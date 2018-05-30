Его объявили в МЧС губернии. По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», с 07.00 до 19.00 30 мая на территории региона местами ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. При этом, сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов - 5 класс –так как температура воздуха в дневные часы составит+24 +26℃.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России напоминает жителям о соблюдении правил личной безопасности. При ухудшения погодных условий не стойте рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами.