В операции участвовали специалисты поисково-спасательного отряда из города Октябрьск. Они получили сообщение о том, что у четверых пострадавших высокая температура.
К танкеру был направлен катер, который принял матросов на борт, доставил из на берег и передал врачам скорой медицинской помощи. Все заболевшие напрввлены в больницу.
Авария произошла сегодня днем
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