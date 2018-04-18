Это случилось накануне вечером в районе 1-ой очереди набережной в областной столице. Подростков, которые оказались посреди реки, увидели очевидцы, которые позвонили спасателям.
Прибывшие на место сотрудники МЧС подняли детей на борт катера и доставили на спасательную станцию, где их передали полиции и родителям.
Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят неминуемой гибелью, предупредите ваших детей об опасности, запретите им играть у воды, советуют спасатели.
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