Это случилось накануне вечером в районе 1-ой очереди набережной в областной столице. Подростков, которые оказались посреди реки, увидели очевидцы, которые позвонили спасателям.

Прибывшие на место сотрудники МЧС подняли детей на борт катера и доставили на спасательную станцию, где их передали полиции и родителям.

Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят неминуемой гибелью, предупредите ваших детей об опасности, запретите им играть у воды, советуют спасатели.