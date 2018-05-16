Небольшое озеро в деревне Николаевка близ села Новый Буян буквально завалено мусором, которые бросают на берегу и в воде многочисленные отдыхающие. Повсюду бутылки, пластик, консервные банки и прочее, от чего природный водоем вполне способен лишиться всякой живности. Активисты из «Клуба рыболова/Красный яр» решили спасти пруд.

Они планируют провести акцию по очистке и привлечь к ней всех, кто захочет отдохнуть у воды. «Если перекрыть въезд на пруд и при въезде выдавать людям мешки с просьбой собрать мусор вокруг того места где они остановятся, то можно очистить озеро хотя бы частично, хотя бы на время», уверены активисты.

Они обращаются к властям с просьбой поддержать инициативу выделением техники для вывоза мусора. Акция состоится 20 мая, она является хорошим поводом задуматься для тех, кто «забывает» вывезти следы своего отдыха на природе. Все подробности здесь .

Фото: Клуб рыболова/Красный яр