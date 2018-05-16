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16 мая 2018
09:39:46

В Самарской области рыбаки пытаются спасти погибающий пруд

Небольшое озеро в деревне Николаевка близ села Новый Буян буквально завалено мусором, которые бросают на берегу и в воде многочисленные отдыхающие. Повсюду бутылки, пластик, консервные банки и прочее, от чего природный водоем вполне способен лишиться всякой живности. Активисты из «Клуба рыболова/Красный яр» решили спасти пруд.

Они планируют провести акцию по очистке и привлечь к ней всех, кто захочет отдохнуть у воды. «Если перекрыть въезд на пруд и при въезде выдавать людям мешки с просьбой собрать мусор вокруг того места где они остановятся, то можно очистить озеро хотя бы частично, хотя бы на время», уверены активисты.

Они обращаются к властям с просьбой поддержать инициативу выделением техники для вывоза мусора. Акция состоится 20 мая, она является хорошим поводом задуматься для тех, кто «забывает» вывезти следы своего отдыха на природе. Все подробности здесь.

Фото: Клуб рыболова/Красный яр




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