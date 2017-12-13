К главе региона Дмитрию Азарову обратилась жительница Новокуйбышевска, которая сообщила, что срок годности выданных детям сладостей, согласно вкладышу, истек 15 февраля 2017 года. Азаров потребовал от профильного министерства разобраться в ситуации, составить полную картину нарушения.

Сейчас сформирована комиссия, которая проводит проверку, причем не только в Новокуйбышевске, но и других городах области. Одновременно направлено обращение в прокуратуру Самарской области. Проводится служебная проверка в отношении должностных лиц, допустивших выдачу просроченных подарочных наборов. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

До выяснения всех обстоятельств произошедшего процесс выдачи новогодних подарков остановлен. К получателям успели отправиться без малого 3% наборов от их общего числа. Уже прозвучало предположение о технической ошибке при изготовлении вкладышей в типографии.

Тем не менее, Дмитрий Азаров потребовал произвести замену всего объема подарочной продукции, добавив, что проконтролирует вопрос лично.