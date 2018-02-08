Сотрудники финансового учреждения заподозрили неладное и обратились с полицию. От действий 24-летнего злоумышленника пострадали 6 человек. У каждого было похищено от 3 до 5 тысяч рублей. Несанкционированное снятие средств происходило, когда клиенты приходили в банк. И как позже выяснилось, консультировал потерпевших один и тот же менеджер.

Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Подозреваемый не стал отрицать своей вины и сознался, что крал деньги при подключении автоплатежей. Молодой человек решил уволиться, но перед этим захотел испортить репутацию своего работодателя.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 28 тысяч рублей, и сейчас подозреваемый уже все возместил. Возбуждено уголовное дело.