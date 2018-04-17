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17 апреля 2018
12:36:08

В Самарской области проверили, как охотники обращаются с оружием

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии провели серию рейдов. После проверки более двухсот граждан было выявлено 24 нарушения. Из них 19 связаны с правилами охоты, еще пять обнаружены в сфере оборота оружия.

С14 по 23 апреля в регионе открыт весенний сезон охоты на пернатую дичь, жителям губернии было выдано порядка 4 тысяч путевок, дающих право на охоту в 12 угодьях.

В Росгвардии охотникам настоятельно рекомендуют соблюдать правила охоты и использования огнестрельного охотничьего оружия, которое является предметом повышенной опасности и может  представлять угрозу для других участников охоты.




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