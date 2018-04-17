Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии провели серию рейдов. После проверки более двухсот граждан было выявлено 24 нарушения. Из них 19 связаны с правилами охоты, еще пять обнаружены в сфере оборота оружия.

С14 по 23 апреля в регионе открыт весенний сезон охоты на пернатую дичь, жителям губернии было выдано порядка 4 тысяч путевок, дающих право на охоту в 12 угодьях.

В Росгвардии охотникам настоятельно рекомендуют соблюдать правила охоты и использования огнестрельного охотничьего оружия, которое является предметом повышенной опасности и может представлять угрозу для других участников охоты.