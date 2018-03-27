Об этом сообщили в региональном правительстве. В кабмине принят ряд важных решений, касающихся обеспечения безопасности людей. В частности, поручено организовать проверку исправности систем противопожарной защиты. Особое внимание будет уделено оборудованию, которое обеспечивает автоматическую передачу сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны.

Специалисты также проверят наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние пожарных проездов, доступ к каждому эвакуационному выходу из зданий. Кроме того, поставлена задача провести на всех таких объектах тренировки по отработке действий персонала и служб охраны в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.