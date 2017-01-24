21 января три УАЗа «Патриот», «Сузуки Гранд Витара» и около 15 мужчин на них выдвинулись в сторону заливных лугов близ города Новокуйбышевск. Причиной такого выезда стало извлечение «Нивы», затонувшей по вышеуказанному адресу пару недель назад.
"ProGorodSamara ru" пообщался с одним из участников спасательной операции Дмитрием Богдановым и узнал подробности этой истории.
- Пару недель назад пару рыболовов отправились в луга Новокуйбышевска напротив Винновки. Выехали на лёд и провалились. По рассказам, успели выдавить окно и выпрыгнуть. Гидроудара не было, машину успели заглушить. Обошлось без пострадавших, не считая простуды. Мы выехали на место с целью найти и поднять автомобиль. Наша операция началась рано утром и закончилась поздно вечером, - пояснил Дмитрий.
Об этом информирует группа «Речфлот63» Вконтакте
Минитранспорт работает на электричестве
Такие данные содержит план законопроектной работы кабмина
Одним из претендентов может стать российская лента «Рай» Андрея Кончаловского.
Гражданка принесла для передачи заключенному запечатанную упаковку с готовой пищей
На нее имеют право горожане, проживающие в муниципальных жилых помещениях
Роскомнадзор и МВД предлагают регулировать мессенджеры