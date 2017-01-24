21 января три УАЗа «Патриот», «Сузуки Гранд Витара» и около 15 мужчин на них выдвинулись в сторону заливных лугов близ города Новокуйбышевск. Причиной такого выезда стало извлечение «Нивы», затонувшей по вышеуказанному адресу пару недель назад.

"ProGorodSamara ru" пообщался с одним из участников спасательной операции Дмитрием Богдановым и узнал подробности этой истории.



- Пару недель назад пару рыболовов отправились в луга Новокуйбышевска напротив Винновки. Выехали на лёд и провалились. По рассказам, успели выдавить окно и выпрыгнуть. Гидроудара не было, машину успели заглушить. Обошлось без пострадавших, не считая простуды. Мы выехали на место с целью найти и поднять автомобиль. Наша операция началась рано утром и закончилась поздно вечером, - пояснил Дмитрий.