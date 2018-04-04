Занятие по специальной подготовке состоялось на Рощинском полигоне: военнослужащие Центрального военного округа отработали рейдовые действия в тылу условного врага.
В ходе мероприятия личный состав разведподразделений совершил марш-бросок и вывел из строя стратегические объекты, нарушил коммуникации командного пункта «противника», вышел в новый район, который удерживался условным незаконным формированием, и овладел им.
В занятии приняли участие более 100 военнослужащих, задействовано свыше 20 единиц военной и специальной техники.
Фото:structure.mil.ru
Это случилось сегодня утром на бульваре 50 лет Октября
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы
Владимир Путин подписал соответствующий закон.
Об этом сообщает оргкомитет «Россия-2018»
Направление Самара - Сочи станет одним их наиболее интенсивных
В снегу за остановочным павильоном на проспекте Степана Разина мужчина обнаружил свернутую пополам 5-тысячную купюру
Тольяттинские депутаты против выделения средств на корректировку проекта