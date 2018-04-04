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04 апреля 2018
07:48:11

В Самарской области прошли учения разведчиков

Занятие по специальной подготовке состоялось на Рощинском полигоне: военнослужащие Центрального военного округа отработали рейдовые действия в тылу условного врага.

В ходе мероприятия личный состав разведподразделений совершил марш-бросок и вывел из строя стратегические объекты, нарушил коммуникации командного пункта «противника», вышел в новый район, который удерживался условным незаконным формированием, и овладел им.

В занятии приняли участие более 100 военнослужащих, задействовано свыше 20 единиц военной и специальной техники.

Фото:structure.mil.ru




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