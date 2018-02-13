В ходе мероприятия по тревоге были подняты подразделения Рощинского гарнизона. Военнослужащие со штатным оружием и бронетехникой отработали вопросы блокирования и уничтожения условного незаконного вооруженного формирования на контрольно-пропускном пункте.

Во время тренировки применялись имитационные средства, в том числе холостые боеприпасы к стрелковому оружию и дымовые шашки. Как сообщили в пресс-службе ЦВО, в мероприятии принимали участие более 100 военнослужащих и 10 единиц военной техники.

Фото: structure.mil.ru/