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20 апреля 2018
12:45:03

В Самарской области прошли соревнования снайперов «Золотой филин»

Это был отборочный этап турнира снайперских пар между соединениями специального назначения Центрального военного округа. Разведчикам предстояло пройти 10 испытаний в условиях, приближенных к боевым.

Экспертная комиссия строго оценивала навыки участников в разведывательной, огневой и тактико-специальной подготовке. Победу одержали военнослужащие из  Сибири. Теперь лучшая снайперская пара ЦВО в июне отправится в Казахстан на международные соревнования разведгрупп армейского спецназа, в которых участвуют военнослужащие из более 10 стран.

Фото: structure.mil.ru




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