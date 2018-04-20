Это был отборочный этап турнира снайперских пар между соединениями специального назначения Центрального военного округа. Разведчикам предстояло пройти 10 испытаний в условиях, приближенных к боевым.
Экспертная комиссия строго оценивала навыки участников в разведывательной, огневой и тактико-специальной подготовке. Победу одержали военнослужащие из Сибири. Теперь лучшая снайперская пара ЦВО в июне отправится в Казахстан на международные соревнования разведгрупп армейского спецназа, в которых участвуют военнослужащие из более 10 стран.
Фото: structure.mil.ru
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