Ее проведет Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Во время акции будет проведена очистка водоемов рыбохозяйственного значения нашей губернии от запрещенных орудий лова. Сети, экраны, ловушки и другие приспособления для незаконного лова рыбы будут сняты и уничтожены.

Акция «Волга без сетей» пройдет в три этапа: 12 и 26 мая, а также 9 июня. Приглашаются все желающие на собственных плавсредствах. Сбор участников будет происходить в 10 утра на нескольких водных объектах.

На Саратовском водохранилище:

- река Самара - у Южного мостового перехода;

- река Сок - у мостового перехода в устье реки;

- река Кривуша - у водораздела с рекой Чапаевка;

- река Волга:

а) Безенчукский затон у грузового причала;

б) у железнодорожного моста через реку в районе с. Обшаровка;

в) у речного вокзала г. Сызрани;

г) у базы рыбоохраны в г. Жигулевск;

- р. Большой Кинель - у старого автомобильного моста СХИ - Кинель.

В районе Куйбышевского водохранилища:

а) у яхт-клуба «Дружба» ОАО "Куйбышев Азот";

б) у замка «Гарибальди» в с.Хрящевка,

в) у с. Муранка на реке Уса.