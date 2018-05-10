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10 мая 2018
09:33:27

В Самарской области пройдет акция «Волга без сетей»

Ее проведет Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.  Во время акции будет проведена очистка водоемов рыбохозяйственного значения нашей губернии от запрещенных орудий лова. Сети, экраны, ловушки и другие приспособления для незаконного лова рыбы будут сняты и уничтожены.

Акция «Волга без сетей» пройдет в три этапа: 12 и 26 мая, а также 9 июня. Приглашаются все желающие на собственных плавсредствах.  Сбор участников будет происходить в 10 утра на нескольких  водных объектах.

На Саратовском водохранилище:

- река Самара - у Южного мостового перехода;

- река Сок - у мостового перехода в устье реки;

- река Кривуша - у водораздела с рекой Чапаевка;

- река Волга:

а) Безенчукский затон у грузового причала;

б) у железнодорожного моста через реку в районе с. Обшаровка;

в) у речного вокзала г. Сызрани;

г) у базы рыбоохраны в г. Жигулевск;

- р. Большой Кинель - у старого автомобильного моста СХИ - Кинель.

В районе Куйбышевского водохранилища:

             а) у яхт-клуба «Дружба» ОАО "Куйбышев Азот";

             б) у замка «Гарибальди» в с.Хрящевка,

             в) у с. Муранка на реке Уса.




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