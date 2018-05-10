Ее проведет Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Во время акции будет проведена очистка водоемов рыбохозяйственного значения нашей губернии от запрещенных орудий лова. Сети, экраны, ловушки и другие приспособления для незаконного лова рыбы будут сняты и уничтожены.
Акция «Волга без сетей» пройдет в три этапа: 12 и 26 мая, а также 9 июня. Приглашаются все желающие на собственных плавсредствах. Сбор участников будет происходить в 10 утра на нескольких водных объектах.
На Саратовском водохранилище:
- река Самара - у Южного мостового перехода;
- река Сок - у мостового перехода в устье реки;
- река Кривуша - у водораздела с рекой Чапаевка;
- река Волга:
а) Безенчукский затон у грузового причала;
б) у железнодорожного моста через реку в районе с. Обшаровка;
в) у речного вокзала г. Сызрани;
г) у базы рыбоохраны в г. Жигулевск;
- р. Большой Кинель - у старого автомобильного моста СХИ - Кинель.
В районе Куйбышевского водохранилища:
а) у яхт-клуба «Дружба» ОАО "Куйбышев Азот";
б) у замка «Гарибальди» в с.Хрящевка,
в) у с. Муранка на реке Уса.
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