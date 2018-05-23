Подведены итоги всероссийского исследования, проведенного Роскачеством совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором.

Впервые испытания каждой отобранной Роскачеством торговой марки проводилось одновременно лабораториями обоих контрольно-надзорных органов. Беспрецедентное для России исследование охватило не отдельные образцы, а более 70% всего рынка данного товара.

Большая часть масла, продаваемого в отечественных магазинах, соответствует всем требованиям, а четверть - превышает действующие ГОСТы по качеству и претендует на государственный Знак качества. Однако без фальсификата не обошлось: специалисты подсчитали, сколько на рынке поддельного масла и какой способ фальсификации самый популярный, а также выяснили, есть ли прямая зависимость между ценой продукта и его качеством. Товары с нарушениями (разного уровня серьезности) в категории сливочное масло в целом занимают 25,59% рынка в натуральном выражении. Товары, фальсифицированные немолочными жирами, занимают 13,56% рынка в натуральном выражении.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации Роскачество, Россельхознадзор и Роспотребнадзор провели исследования качества и безопасности сливочного масла жирностью 72,5%. Для участия в исследовании были закуплены 82 самые популярные в России марки сливочного масла жирностью 72,5% («Крестьянское»), произведенные в 8 федеральных округах. Стоимость 100 гр. масла на момент закупки от 33,3 до 92,4 рублей.

Лабораторные испытания проходили по 23 показателям качества и безопасности. Масло проверяли на соответствие обязательным требованиям, включая расширенную группу антибиотиков, микробиологические показатели, в том числе, наличие кишечной палочки, дрожжей, плесени, а также на фактическое содержание жира, соответствие заявленной информации на этикетке. Важный вектор исследования – проверка на предмет фальсификации молочной продукции растительными жирами.

Результаты первого всероссийского исследования качества сливочного масла показали, что 53 товара из 82 полностью соответствуют установленным требованиям. Из них 19 брендов признаны товарами повышенного качества, так как по своим показателям они превышают требования действующих ГОСТов и могут претендовать на получение государственного Знака качества.

Товарами повышенного качества по итогам первого всероссийского мониторинга качества молочной продукции стало масло под марками «Приволжский молочный завод» ( Нижегородская обл), «Выбор хозяйки» (Самарская область), «Кунгурское» (Пермский край), «Нытвенское» (Пермский край), «Вемол» (Пермский край), «Вятушка» (Кировская область), «Стожок» (Р. Удмуртия), «Крестьянское» (Краснодарский край), «Чабан» (Р. Кабардино-Балкария), «МОЛОКО» (Калининградская область), «Кот де Франс» (Калининградская область), «Молочная сказка» (Алтайский край), «Каждый день» (Омская область), Fine life (Московская область), «Простоквашино» (Москва), «Вкуснотеево» (Воронежская область), «Козельское живое» (Калужская область), «Домик в деревне» (Владимирская область), «Томмолоко» (Томская область).

Лучшее масло произведено в Москве и Московской области, Нижегородской, Самарской, Кировской, Калининградской, Омской, Калужской, Томской, Воронежской и Владимирской областях, Пермском, Краснодарском и Алтайском краях, республиках Удмуртия и Кабардино-Балкария.

По итогам испытаний, превышение микробиологических показателей (в том числе дрожжи, плесень, общая бактериальная обсемененность, кишечная палочка) было обнаружено лабораториями контрольно-надзорных органов в 8 из 82 марок сливочного масла. Подобные результаты могли явиться следствием как низкого качества исходного сырья, так и нарушением санитарного состояния производства или несоблюдения условий хранения продукции на любом из этапов товаропроводящей цепи, и являются существенной отраслевой проблемой. Бактерии кишечной палочки были найдены в масле «Грин Агро» (Московская область), «Ирбитское» (Свердловская область), «Молочный комбинат "Ставропольский"» (Ставропольский край), «Омский знак качества» (Омская область), «Очень важная корова» (Татарстан), «Семёнишна» (Красноярский край) и «Сливочное утро» (Алтайский край)). Повышенное количество бактерий (КМАФАнМ) зафиксировано в продуктах «Грин Агро» (МО), «Молочный комбинат "Ставропольский"» (Ставропольский край), «Омский знак качества» (Омская область) и «Семёнишна» (Красноярский край). В масле «Белый медведь» (Ростовская область) найдены дрожжи и плесени.

Важно отметить, что в ходе исследования патогенных микроорганизмов, в частности, бактерий золотистого стафилококка и листерий эксперты не выявили. Содержание токсичных элементов: свинца, кадмия, ртути, мышьяка, железа и меди (в масле сливочном), пестицидов, микотоксинов и меламина ни в одном образце не превысило нормируемых техническими регламентами значений. Также не выявлено ни одного образца с превышением нормативных значений радиологических показателей: цезия-137 и стронция-90.

Центральным пунктом исследования трех ведомств стала проверка на фальсификацию. По закону, сливочное масло готовится из коровьего молока, сливок или других продуктов переработки молока, то есть исключительно из молочных жиров. Если в продукте есть растительные жиры, он не имеет права называться сливочным маслом – только спредом.

Все исследованное сливочное масло, согласно информации на упаковке, должно было быть произведено из «пастеризованных сливок». Однако, в 10 из 82 продуктах были найдены растительные жиры («Аппетитно Круглый год» (Московская область), «Буденновскмолпродукт» (Ставропольский край), «Волжаночка» (Волгоградская область), «Крестьянское из Башкирии» (Челябинская область), «Лав продукт» (Московская область) , «Серышевский» (Амурская область), «Сулимовское» (Челябинское область), «Сулимовское "Башкирское"» (Челябинская область), «ТД Сметанин» (Московская область) и «То, что надо» (Московская область)).

Еще одной важной составляющей исследования стала проверка молочных продуктов на наличие антибиотиков: превышение количества антибактериальных веществ над разрешенным уровнем было обнаружено в товаре «Летний луг» (Оренбургская область). В масле пяти торговых марок также зафиксировано наличие антибиотиков тетрациклиновой группы, четырех – амфениколов, трех – пенициллина, но в количествах, не превышающих норм. Причинами являются несоблюдение требований к сырью или невозможность осуществления входного контроля молока высокоточными длительными методами в отношении каждой поступающей партии.

Кроме того, эксперты провели исследование жирности продукта – в «Крестьянском» сливочном масле она не должна быть ниже 72,5%. Если жира меньше, то производитель или недостаточно контролирует жирность входящего сырья или решил уменьшить себестоимость продукта, снизив количество жира и увеличив количество влаги. Заниженная жирность выявлена в девяти торговых марках из 82: «Кубанский молочник» (Краснодарский край), «Здоровье из Предгорья» (Краснодарский край), «Першинское» (Тюменская область), «Буденновскмолпродукт» (Ставропольский край), «Тюменьмолоко» (Тюменская область), «Янта» (Иркутская область), «Карлов двор» (Белгородская область), «Благовещенский молочный комбинат» (Амурская область), «Славмо» (Республика Карелия). Максимальное отклонение фактической жирности от заявленной составило 7%.

Проверка соответствия фактического веса заявленному дала обнадеживающие результаты: недовес найден только в одном продукте – торговой марки «Белебеевское» (Республика Башкирия).

Проведенное исследование позволило сделать важный вывод: у лидирующих на рынке крупных брендов в данной категории нет нарушений ни безопасности, ни качества: нет ни антибиотиков, ни нарушений по микробиологии, ни, тем более, фальсификата. Товары с нарушениями не занимают превалирующую долю на рынке.

А вот высокая цена такой гарантии не дает: проверка показала, что идеальный продукт не значит самый дорогой. Так, в топ-10 самых дешевых сливочных масел вошли продукты трех торговых марок с самой высокой оценкой в 5,5 баллов («Приволжский молочный завод» (Нижегородская область), «Вкуснотеево» (Воронежская область), «Каждый день» (Омская область). При этом одно из самых дорогих исследованных масел – «Серышевский» - оказалось фальсифицированным.

Детальные результаты по всем торговым маркам на портале Роскачества https://roskachestvo.gov.ru/researches/slivochnoe-maslo-72-5-zhirnosti/

Уведомления о результатах испытаний и протоколы были направлены производителям и торговым операторам, большинство производителей начали корректирующие мероприятия по повышению качества.

Результаты испытаний масла были подробно обсуждены на совещаниях в Правительстве России. По итогам исследований будет подготовлен детальный план действий по повышению качества молочной продукции на прилавках. Речь идёт, в том числе, о предложениях по мерам профилактики нарушений среди производителей и совершенствованию нормативно-правового регулирования в области контроля качества продукции.

«Совместная работа по исполнению поручения Правительства позволила нам сделать точные и объективные выводы в отношении реальной ситуации на рынке самых популярных молочных товаров, выявить основные отраслевые проблемы и наметить пути их решения. Самого пристального внимания требуют условия хранения продукции на всей товаропроводящей цепи. Необходимо устранить выявленные пробелы, в том числе, в части несовершенства ряда методик. Мы также уверены, что результатом исследования станет скорейшее обеление рынка от тех, кто фальсифицирует молочную продукцию жирами немолочного происхождения», - сказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

В ближайшее время Роскачество сообщит также о результатах завершившихся исследований таких наиболее популярных среди потребителей товарных категорий как молоко и творог.