Поэтому в Тольятти на этой неделе опять завоют электросирены. В четверг, 26 октября, в 10 утра будет проводиться комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. Такие проверки проходят, как правило, несколько раз в год.
Включение электросирен означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!». По этому сигналу необходимо включить устройства проводного вещания, радио и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения.
Учения стартуют сегодня, 24 октября, и завершатся в ближайшую пятницу.
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