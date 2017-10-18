Проходят регулярные рейды по магазинам и пивным ларькам. За неделю из незаконного оборота изъято более 500 литров спиртного. Как сообщили в региональном Минэкономразвития, в отношении трех индивидуальных предпринимателей и владельцев четырех торговых точек возбуждены административные производства.
Нарушения в сфере розничной продажи алкогольной продукции были выявлены в объектах торговли Самары, Тольятти и Сергиевского района.
С начала года на дорогах региона зарегистрировано 420 таких ДТП
Порывы воздушных масс, идущих с юго-запада, могут достигать 15 метров в секунду.
Это первый этап Гран-при по фигурному катанию нового сезона.
Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения
Одним из первых, введенных в эксплуатацию, может стать объект в микрорайоне Поволжский
В Новый год нас ждут десять дней каникул
Среднесуточная температура воздуха на 1-2º выше средних многолетних значений