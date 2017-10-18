Проходят регулярные рейды по магазинам и пивным ларькам. За неделю из незаконного оборота изъято более 500 литров спиртного. Как сообщили в региональном Минэкономразвития, в отношении трех индивидуальных предпринимателей и владельцев четырех торговых точек возбуждены административные производства.

Нарушения в сфере розничной продажи алкогольной продукции были выявлены в объектах торговли Самары, Тольятти и Сергиевского района.