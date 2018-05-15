. Завершены торги по поиску подрядчиков для трех участков, которые обновят в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В ближайшее время компания «Автодоринжиниринг», ставшая победителем аукционов, приступит к ремонтным работам на Обводной Самары в Красноярском и Кинельском районах и Тольятти – Узюково – Димитровград в Ставропольском районе.

На участке автомобильной дороги Обводная города Самары протяженностью 12 км (км 0+км12) подрядной организации предстоит провести ремонт существующей дорожной одежды, укрепить обочины, а также установить новое барьерное ограждение и сигнальные столбики.

Стоимость работ составляет 368,2 млн рублей. Автомобильная дорога имеет высокую интенсивность движения и является объектом притяжения большегрузного транспорта, следующего в соседние регионы в обход Самары. В настоящее время глубина колеи на автодороге превышает допустимые значения глубина, также присутствует искажение поперечного профиля, просадки и трещины.

Участок Обводной Самары от «Урал» до «Самара-Волгоград» (км 4+500 – км 5+500) протяженностью 1 км в Красноярском районе ждет капитальный ремонт. На данном участке наблюдается оползание насыпи земляного полотна вследствие его переувлажнения. В 2018 году здесь будет проведена разборка дорожной одежды с заменой на новую с устройством подстилающего слоя из песка, щебеночного основания, двух нижних слоев и верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимернобитумных вяжущих марки 20.

Также предусмотрены уширение проезжей части, укрепление обочин, ремонт водопропускных труб, устройство лотков для сброса воды, монтаж нового барьерного ограждения и сигнальных столбиков, установка новых дорожных знаков. На время ремонта данного участка предусмотрено строительство временной объездной дороги. Стоимость работ составляет 87 млн рублей.

Участок автомобильной дороги Тольятти – Узюково – Димитровград находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Дорога связывает несколько крупных сел Ставропольского района, а также является одним из выездов из Самарской области в Ульяновскую.

В рамках капитального ремонта автодороги будет заменена вся дорожная одежда: предусмотрено устройство подстилающего слоя из песка, двух нижних слоев и верхнего слоя из ЩМА-20 на полимернобитумных вяжущих. Также предусмотрено укрепление обочин, устройство посадочных автобусных площадок с павильонами, ремонт существующих и строительство новых тротуаров, установку барьерного ограждения, замена знаков, нанесение дорожной разметки.

Одним из важнейших этапов капитального ремонта станет устройство освещения вдоль автодороги в селах Васильевка (109 новых опор) и Рассвет (89 новых опор). Стоимость работ по капитальному ремонту дороги составляет 187,4 млн рублей.

В 2018 году помимо указанных дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» также будет проведен ремонт двух участков автомобильной дороги Самара – Бугуруслан.

На участке автодороги от поселка Кинель до поселка Комсомольский в Кинельском районе протяженностью 15,6 км подрядной организацией ОО «Амонд» уже начат фрезерование дорожного полотна. В рамках ремонта планируется замена нижнего и верхнего слоев дорожной одежды с устройством верхнего слоя из ЩМА-20 на ПБВ, ремонт тротуаров, укрепление обочин, монтаж барьерного ограждения и сигнальных столбиков. Стоимость работ – 353,4 млн рублей. Аналогичный ремонт предусмотрен на участка трассы Самара Бугуруслан от Отрадного до села Кинель-Черкассы.

Завершение ремонта по всем государственным контрактам - 31 октября 2018 года.