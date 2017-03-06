Перед трагедией младший сержант Иван Мужиков отправился в очередную командировку под Чапаевск. Однажды семье позвонили с полигона и сообщили о самоубийстве Ивана. Однако ни жена, ни другие близкие молодого человека не верят в это, пишет Ura.ru.
Так, на теле мужчины было обнаружено множество травм. Гематома на голове, перелом носа, рассечение подбородка. Кроме того, с руки пропали часы, с которыми, по словам жены, Иван не расставался даже в душе.
Младший сержант Мужиков отличался уравновешенностью и силой духа. Кроме того, он в 2016 году завоевал звание лучшего химика-водителя. Дома у него осталась беременная супруга.
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