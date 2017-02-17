Трагедия произошла накануне вечером в 1,5 километрах от села Зуевка на нефтяном месторождении Нефтегорского района. Как рассказали в полиции региона, 50-летний водитель пытался покинуть кабину, не приняв необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства. Бульдозер опрокинулся и задавил рабочего.

От полученных травм водитель скончался на месте до прибытия врачей. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Его классифицируют как ДТП. Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего определит судебно-медицинская экспертиза.