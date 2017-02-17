слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
17 февраля 2017
14:19:00

В Самарской области при проведении погрузочных работ погиб водитель бульдозера

Трагедия произошла накануне вечером в 1,5 километрах от села Зуевка на нефтяном месторождении Нефтегорского района. Как рассказали в полиции региона, 50-летний водитель пытался покинуть кабину, не приняв необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства. Бульдозер опрокинулся  и задавил рабочего.

От полученных травм водитель скончался на месте до прибытия врачей. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.  Его классифицируют как ДТП. Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего определит судебно-медицинская экспертиза.




Последние новости Тольятти

17 февраля
15:17
Старушка задущила свою внучку, не вынеся издевательств

Трагедия случилась в столице Удмуртии

17 февраля
15:14
Ученые выявили случай, когда курение оказалось полезным для здоровья

Одному из жителей Германии угарный газ в табачном дыме помогал подавлять анемию

17 февраля
14:43
Подавляющее большинство аварий в Тольятти случается из-за плохих дорог

А именно -67%.

17 февраля
14:26
Самарская область получила статус проблемного региона страны

Высшая школа экономики опубликовала обзор экономической активности субъектов РФ по итогам декабря

17 февраля
13:54
Тольяттинцев приглашает Зимний Грушинский

Фестиваль авторской песни будет проходить в Самаре в эти выходные

17 февраля
13:28
Инфляция в России пробила психологическую отметку

Об этом заявил президент России Владимир Путин

17 февраля
13:18
Как выбирать хорошие продукты к Масленице

Секретами поделились специалисты Роскачества

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+