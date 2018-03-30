Об этом рассказали в управлении ФСБ региона. Несанкционированная врезка криминальным отводом в 2 км перекачивала сырье на территорию нефтебазы в городе Похвистнево. В трех емкостях находились более 500 тонн похищенной нефти, также обнаружен автобойлер с 28 тоннами нефтепродуктов на общую сумму свыше 11 млн рублей. «Задержаны четыре члена преступной группировки», - говорится в сообщении.
По предварительной оценке, с начала года злоумышленники похитили более 18,5 тысяч тонн нефти, которые реализовали на нефтебазы Самарской, Оренбургской и Саратовской областей. Ориентировочный ущерб превышает 400 млн рублей.
Недалеко от нефтебазы оперативники также обнаружили подпольный нефтеперерабатывающий завод, работавший с существенными нарушениями экологических норм. По оценке специалистов Ростехнадзора, завод мог перерабатывать до 3 тысяч тонн нефти в месяц, а сумма незаконного дохода могла превышать 20 млн рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Источник ТАСС
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