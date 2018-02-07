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07 февраля 2018
11:15:24

В Самарской области предотвратили заказное убийство

Мужчина, мечтавший заполучить наследство, пытался избавиться от 49-летней тещи и 52-летнего тестя. Через знакомого он искал исполнителя, которому обещал за работу 1 миллион рублей.

Об этом стало известно оперативникам. Чтобы предотвратить преступление, один из полицейских вызвался совершить его и вступил в переговоры, после чего заказчик передал ему револьвер и патроны. Несмотря на то, что предполагаемые жертвы уехали за пределы Самарской области, подозреваемый настаивал на исполнении задуманного.

В итоге 42-летний мужчина был задержан. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк,  уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ.




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