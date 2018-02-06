На скамье подсудимых 6 человек: четверо местные, еще двое - жители соседних республик. Как уже сообщала наша радиостанция, 24 января 2018 года, примерно в 7 часов 30 минут обвиняемые на автомашине подъехали к подъезду дома в городе Кинель, откуда как раз выходила женщина с малолетним ребенком.

Один из обвиняемых стал удерживать женщину в подъезде, остальные забрали ее мальчика и увезли. Позже они позвонили матери и потребовали выкуп за освобождение сына. Благодаря организованной работе сотрудников правоохранительных органов, похитители были установлены и задержаны в течение нескольких часов.

Мальчик был обнаружен в Кировском районе Самары и передан родителям. Сейчас судебный процесс по делу продолжается.