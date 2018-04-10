Сейчас Сергей Колузанов трудится водителем на автомобиле скорой помощи Новокуйбышевска. Однако большая часть его жизни связана со службой в органах внутренних дел. Почти 22 года Сергей Николаевич прослужил в милиции. Придя в правоохранительную систему в 1995 году сразу после окончания техникума, он начал свой послужной список с должности милиционера группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС Новокуйбышевского отдела милиции.

В 2006 перевелся в тыловое подразделение начальником гаража - младшим инспектором по автотранспорту. Коллеги по службе характеризуют его как рассудительного, немногословного, дотошного и отлично разбирающегося в своем деле сотрудника. В 2011 году прапорщик милиции Колузанов вышел на пенсию.

В то раннее утро Сергей Колузанов возвращался домой с суточного дежурства. В дороге его застал тревожный звонок от жены: «У соседей пожар, горим».

На бегу Сергей набрал номер пожарной части, сообщил о происшествии, а сам поехал домой. Дом - это одноэтажная деревянная постройка на две квартиры. Соседей нет, все на работе.

«Первое, что увидел – зарево в соседском окне и огромный столб дыма, – рассказывает Сергей Николаевич. – Подбежал ближе, слышу плач ребенка. Знаю, что у соседки маленький сын». А пожарные еще не прибыли.

В сторону своей квартиры Сергей даже не посмотрел. Сразу же побежал на крик ребенка: в окне в дыму он заметил силуэт маленького мальчика. Медлить было нельзя – огонь молниеносно распространялся по всему дому. Сергей разбил окно, протянул в дым руку и, обхватив малыша, резким движением вытащил наружу.

Успокаивая ребенка, Сергей бегло осмотрел его. Мальчик не пострадал, только сильно испугался, что подтвердили прибывшие медики, которым мужчина передал ребенка. Затем побежал на помощь своей супруге. Она пыталась вытащить из дома ценные вещи.

К этому времени на тушение пожара прибыли 9 пожарных и 2 единицы техники. Огнеборцы в течение получаса ликвидировали огонь. Причиной возгорания, по предварительной версии, стала неисправная проводка.

«Таких экстремальных ситуаций, как эта, у меня еще не было, – признается Сергей Колузанов. – Испугаться не успел, в тот момент думал только о том, чтобы спасти мальчика из горящего дома. Любой на моем месте поступил так же».

Бывшие коллеги по службе, узнав о поступке Сергея Николаевича, не удивились. Говорят, он всегда был очень отзывчивым, рассудительным и готовым сделать все, если людям нужна его помощь.

На днях глава Новокуйбышевска Сергей Марков наградил Сергея Колузанова благодарственным письмом, подчеркнув самоотверженность его поступка и выразив искреннюю признательность за дело, цены которому просто нет.

Фото: ОМВД России по Новокуйбышевску