Он нанес им рубленые раны головы, преступление было совершено в феврале нынешнего года в Самаре. Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина обнаруживает признаки хронического психического расстройства, это лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность совершенных им действий, руководить ими.
Кроме того, мужчина представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, требует постоянного и интенсивного наблюдения в условиях психиатрического стационара специализированного типа с интенсивным наблюдением. Возбужденное по факту убийства уголовное дело направлено в федеральный суд для применения принудительных мер медицинского характера.
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