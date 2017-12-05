Он нанес им рубленые раны головы, преступление было совершено в феврале нынешнего года в Самаре. Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина обнаруживает признаки хронического психического расстройства, это лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность совершенных им действий, руководить ими.

Кроме того, мужчина представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, требует постоянного и интенсивного наблюдения в условиях психиатрического стационара специализированного типа с интенсивным наблюдением. Возбужденное по факту убийства уголовное дело направлено в федеральный суд для применения принудительных мер медицинского характера.