Это случилось в понедельник, 12 марта, в 16:08, на 1132 км КбшЖД в районе платформы "Советы". Как сообщила Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова, 81-летний пострадавший остался жив, он получил перелом руки и вывих плеча.
Мужчину отвезли больницу. По факту случившегося ведется проверка. Правоохранители сейчас ищут свидетелей происшествия, выясняют, какой именно поезд сбил мужчину.
В них содержались ложные сведения об оказании услуг по организации обучения и стажировки работников
Совсем недавно в надзорном органе города говорили о недостаточной работе подрядных организаций по уборке снега
Болельщики смогут приобрести их в порядке живой очереди с 13 марта до 3 апреля
Заключительный этап конкурса красоты, творчества и интеллекта пройдет в драматическом театре «Колесо».
По предварительным данным, жертвами злоумышленника стали более 50 жителей области
Подписано соглашение, в рамках которого будет профинансирован ряд инвестиционных проектов группы
Встреча длилась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу нашей спортсменки