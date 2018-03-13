Это случилось в понедельник, 12 марта, в 16:08, на 1132 км КбшЖД в районе платформы "Советы". Как сообщила Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова, 81-летний пострадавший остался жив, он получил перелом руки и вывих плеча.

Мужчину отвезли больницу. По факту случившегося ведется проверка. Правоохранители сейчас ищут свидетелей происшествия, выясняют, какой именно поезд сбил мужчину.