В Тольятти сотрудники полиции выясняют информацию об авторе видео о жестоком обращении с котом. Ролик разместил в Cети пользователь под ником Юлия Иванова. На видео видно, как в лесу мужчина, переодетый в женское голубое платье и голубой парик в образе Мальвины, танцует с котом. На животном – розовое платье. Под музыку мужчина раскручивает кота, а затем отпускает. На своей странице в соцсети он сообщил, что четвероногий друг человека в результате «танца» не пострадал. Пользователь также выразил уверенность, что за это видео его никто не привлечет к ответственности.



Оригинал материала: Оригинал материала: http://63.ru/text/newsline/294988911296512.html

В Тольятти сотрудники полиции выясняют информацию об авторе видео о жестоком обращении с котом. Ролик разместил в Cети пользователь под ником Юлия Иванова, сообщает 63.ru .

На кадрах видно, как в лесу мужчина, переодетый в костюме Мальвины, танцует с бесдомным котом. На животном – розовое платье. Под музыку мужчина раскручивает кота, а затем отпускает.



На своей странице в соцсети он сообщил, что четвероногий друг человека в результате «танца» не пострадал. Пользователь также выразил уверенность, что за это видео его никто не привлечет к ответственности.



