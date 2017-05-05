В Тольятти сотрудники полиции выясняют информацию об авторе видео о жестоком обращении с котом. Ролик разместил в Cети пользователь под ником Юлия Иванова. На видео видно, как в лесу мужчина, переодетый в женское голубое платье и голубой парик в образе Мальвины, танцует с котом. На животном – розовое платье. Под музыку мужчина раскручивает кота, а затем отпускает.
На своей странице в соцсети он сообщил, что четвероногий друг человека в результате «танца» не пострадал. Пользователь также выразил уверенность, что за это видео его никто не привлечет к ответственности.
В Тольятти сотрудники полиции выясняют информацию об авторе видео о жестоком обращении с котом. Ролик разместил в Cети пользователь под ником Юлия Иванова, сообщает 63.ru.
На кадрах видно, как в лесу мужчина, переодетый в костюме Мальвины, танцует с бесдомным котом. На животном – розовое платье. Под музыку мужчина раскручивает кота, а затем отпускает.
На своей странице в соцсети он сообщил, что четвероногий друг человека в результате «танца» не пострадал. Пользователь также выразил уверенность, что за это видео его никто не привлечет к ответственности.
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