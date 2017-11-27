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27 ноября 2017
13:19:08

В Самарской области полицейские ведут розыск пострадавших от действий злоумышленника

Безработный житель Кинеля 1986 года рождения причастен к ряду хищений денежных средств у пожилых граждан. В настоящий момент установлена причастность мужчины к совершению трех краж на территории Самары и Тольятти в 2016 году. Причиненный  ущерб составляет около 50 тысяч рублей.

Действовал подозреваемый так: подходил на улице к пожилому человеку и заводил с ним разговор о родственниках пенсионера, утверждая, что должен одному из его внуков 3 тысячи рублей, но при себе у него купюра в 5 тысяч. Злоумышленник предлагал пройти домой к пожилому человеку за сдачей.

Увидев, откуда достаются деньги, он предлагал купить дешевый мед или масло, просил принести банки, и, пока потерпевший их нес, совершал кражи. В настоящее время возбуждены уголовные дела, подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. Всех, кто узнал этого человека и стал жертвой его махинаций, просят обратиться в полицию. 




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