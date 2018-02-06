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06 февраля 2018
12:48:21

В Самарской области полицейские спасли замерзающего мужчину

Житель Похвистнево бродил по улицам в футболке и трико.

Заметили странного прохожего около городской мечети. В сильный мороз он шел по улице в шлепанцах, трико и футболке. На вид мужчине было около 40-45 лет.

Шаткой походкой он брел по сугробам и в какой-то момент, потеряв сознание, рухнул в снег. Участковый Евгений Лукутин и дружинники Андрей Морозов и Борис Богданов подбежали к мужчине. На него надели  куртку, проводили до машины, затем отвезли в отдела полиции. Там его согрели горячим чаем.

Мужчина не был пьян, но отвечал невнятно и размытыми фразами. Узнать, кто он такой, не получалось.

Через некоторое время в полицию обратилась взволнованная женщина. Ее отец пропал: он ушел из дома больше суток назад без верхней одежды и до сих пор не вернулся. Женщина рассказала, что у ее отца бывают провалы в памяти.

Оказалось, что найденный на улицах города мужчина и есть пропавший. Полицейские отвезли женщину и ее отца домой.

Участкового и дружинников наградили благодарственными письмами.

Фото: УМВД Самарской области




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