Житель Похвистнево бродил по улицам в футболке и трико.



Заметили странного прохожего около городской мечети. В сильный мороз он шел по улице в шлепанцах, трико и футболке. На вид мужчине было около 40-45 лет.



Шаткой походкой он брел по сугробам и в какой-то момент, потеряв сознание, рухнул в снег. Участковый Евгений Лукутин и дружинники Андрей Морозов и Борис Богданов подбежали к мужчине. На него надели куртку, проводили до машины, затем отвезли в отдела полиции. Там его согрели горячим чаем.

Мужчина не был пьян, но отвечал невнятно и размытыми фразами. Узнать, кто он такой, не получалось.



Через некоторое время в полицию обратилась взволнованная женщина. Ее отец пропал: он ушел из дома больше суток назад без верхней одежды и до сих пор не вернулся. Женщина рассказала, что у ее отца бывают провалы в памяти.



Оказалось, что найденный на улицах города мужчина и есть пропавший. Полицейские отвезли женщину и ее отца домой.



Участкового и дружинников наградили благодарственными письмами.

Фото: УМВД Самарской области