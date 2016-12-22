слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
22 декабря 2016
07:46:01

В Самарской области под колесами авто погибла пожилая женщина

ДТП произошло накануне вечером под Сызранью: 22-летний водитель ехал на ВАЗ-2106 по дороге со стороны трассы М-5 «Урал» в сторону поселка Пионерский. Когда освещенный участок закончился, он совершил наезд на 60-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте до приезда «скорой помощи».

На женщине не было светоотражающих элементов, и водитель «шестерки», выехав с освещенного на темный участок дороги, просто не заметил пешехода, сообщает «Маленькая Сызрань». Между тем, правила дорожного движения прямо предписывают пешеходам в сельской местности обязательно носить светоотражающие элементы на одежде. За нарушение этого пункта предусмотрен штраф 500 рублей.

 




Последние новости Тольятти

22 декабря
19:24
Настойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептам

С такой инициативой выступает правительство

22 декабря
18:12
Региональный оператор снижает объемы капремонта жилья в Тольятти

Одна из причин — неплатежи населения

22 декабря
17:11
В Москве умер внук Иосифа Сталина

Причина смерти 80-летнего Евгения Джугашвили пока неизвестна.

22 декабря
17:06
РЭУ ГИБДД Тольятти будет работать и в новогодние каникулы

Правда, не каждый день

22 декабря
15:56
Как выбрать продукты для новогоднего стола и не сожалеть об этом

Роскачество подготовило рекомендации потребителям

22 декабря
15:48
В 2017 году тариф системы "Платон" вырастет в два раза

Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов

22 декабря
15:33
В Латвии выпустили прозрачную монету

Она изготовлена из особого керамического материала

© 1998-2016 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+