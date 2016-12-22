ДТП произошло накануне вечером под Сызранью: 22-летний водитель ехал на ВАЗ-2106 по дороге со стороны трассы М-5 «Урал» в сторону поселка Пионерский. Когда освещенный участок закончился, он совершил наезд на 60-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте до приезда «скорой помощи».

На женщине не было светоотражающих элементов, и водитель «шестерки», выехав с освещенного на темный участок дороги, просто не заметил пешехода, сообщает «Маленькая Сызрань». Между тем, правила дорожного движения прямо предписывают пешеходам в сельской местности обязательно носить светоотражающие элементы на одежде. За нарушение этого пункта предусмотрен штраф 500 рублей.