Во время несения службы на маршруте патрулирования в городе Отрадном внимание сотрудников вневедомственной охраны привлек мужчина, идущий по улице в женской шубе. Представившись, сотрудники поинтересовались всё ли у него в порядке, а в это время от дежурного по городу поступила ориентировка о том, что из кафе, расположенного на улице Сабирзянова похищены шуба и мобильный телефон.

На место была вызвана следственно – оперативная группа. Задержанным оказался ранее судимый за грабеж житель Самарской области. В ходе опроса он не смог скрыть своего удивления оперативностью действий и бдительностью сотрудников Росгвардии.

В настоящее время проводится проверка на причастность подозреваемого к краже шубы и телефона. По ее результатам будет принято процессуальное решение.