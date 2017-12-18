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18 декабря 2017
12:20:15

В Самарской области поймали вора, который переоделся в женскую шубу

 Во время несения службы на маршруте патрулирования в городе Отрадном  внимание сотрудников вневедомственной охраны  привлек мужчина, идущий по улице в женской шубе. Представившись, сотрудники поинтересовались всё ли у него в порядке, а в это время от дежурного по городу поступила ориентировка о том, что из кафе, расположенного на улице Сабирзянова похищены шуба и мобильный  телефон.

На место была вызвана следственно – оперативная группа. Задержанным оказался ранее судимый за грабеж житель Самарской области. В ходе опроса он не смог скрыть своего удивления оперативностью действий и бдительностью сотрудников Росгвардии.

В настоящее время проводится проверка на причастность подозреваемого к краже шубы и телефона. По ее результатам будет принято процессуальное решение.




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