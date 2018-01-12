В дежурную часть отдела полиции №58 МО МВД России «Нефтегорский» поступило сообщение о том, что в селе Алексеевка по улице Титова горит жилой дом и, возможно, есть жертвы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

После того, как сотрудники пожарно-спасательной части ликвидировали пожар, в доме было обнаружено тело 70-летней хозяйки жилплощади. Примерно в это же время в полицию поступило еще одно сообщение о попытке поджога другого дома по улице Титова, расположенного в пятистах метрах от сгоревшего жилища.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции опросили 56-летнюю жительницу Алексеевки, чей дом практически не пострадал от огня. Женщина рассказала правоохранителям, что находилась дома вместе со своей знакомой, когда через окно заметила пламя. Она сразу же позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу и вместе со приятельницей бросилась тушить возгорание. С огнем женщинам удалось справиться еще до приезда пожарных.

В ходе дальнейшей проверки сотрудники полиции установили личность предполагаемого поджигателя дома - 49-летнего соседа потерпевшей. По имеющимся данным, в 2016 году мужчина обворовал ее дом, потерпевшая написала заявление в полицию, в результате сосед был осужден. Злоумышленник не раз грозился женщине отомстить за это. К тому же этим вечером сосед хотел присоединиться к застолью в доме женщины, однако хозяйка непрошеному гостю решительно указала на дверь.

Сотрудники полиции были ориентированы на задержание ранее неоднократно судимого гражданина с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ходе патрулирования села правоохранители обнаружили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, передвигавшегося на велосипеде по одной из ночных улиц. Стражи порядка задержали подозреваемого и доставили его в дежурную часть отдела полиции №58. В ходе опроса мужчина признался, что именно он совершил поджог двух домов.

Сотрудники полиции установили, что в ночь перед пожаром подозреваемый вместе со своей знакомой находились в гостях у погибшей, где они распивали горячительные напитки. В какой-то момент 70-летняя хозяйка дома отправилась спать, а ее гости продолжили застолье. После того, как спиртное закончилось, мужчина и женщина решили отправиться за выпивкой. Гостья оделась и вышла на улицу, а 49-летний мужчина попытался разбудить спящую хозяйку в надежде занять у нее немного денег, однако это ему не удалось.

Подозреваемый пояснил полицейским, что решил разбудить спящую другим способом: с собой у него была бутылка с зажигательной смесью, которую мужчина сам изготовил накануне для того, чтобы сжечь мусор. Облив этой жидкостью диван, на котором спала хозяйка дома, мужчина чиркнул спичкой и вышел на улицу. 49-летний житель Алексеевки посчитал, то такая шутка точно поднимет на ноги заснувшую женщину. После чего мужчина решил отправиться домой, попрощавшись с ничего не подозревающей знакомой, которая пошла в гости к своим друзьям.

По пути к своему дому мужчина вспомнил об утренней обиде на свою соседку, которая не пустила его на порог. В окнах женщины горел свет и ему пришла идея "подшутить" и над своей соседкой. Он облил крыльцо дома зажигательной смесью, поджег его, однако огонь погас. Алексеевец предпринял еще одну попытку "пошутить", облив горючей смесью калитку. Но и в этот раз огонь не разгорелся. Тогда мужчина полил жидкостью угол дома и подоконник, и вновь поджег. После чего взял велосипед соседки и отправился к своему товарищу для продолжения застолья, но вскоре был задержан полицейскими.

В настоящее время в отношении подозреваемого мужчины возбуждено 2 уголовных дела по ст. 167 ч.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) и ч.3 ст. 30, ч.2 ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленные действия, непосредственно направленные на совершение умышленного уничтожения чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога, если, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

Подозреваемый задержан в рамках ст. 91 УПК РФ. Нефтегорским районным судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.