Они похитили 117 метров медного кабеля с железнодорожного состава, предназначенного для обслуживания и ремонта путей. Преступление было совершено на станции Октябрьск. На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила подозреваемых.

Как рассказали в транспортной полиции, 33-летний житель Сызрани и 36-летний житель Октябрьска причинили ущерб на сумму около 40 тысяч рублей. В в отношении мужчин возбуждено уголовное дело.