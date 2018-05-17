Они похитили 117 метров медного кабеля с железнодорожного состава, предназначенного для обслуживания и ремонта путей. Преступление было совершено на станции Октябрьск. На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила подозреваемых.
Как рассказали в транспортной полиции, 33-летний житель Сызрани и 36-летний житель Октябрьска причинили ущерб на сумму около 40 тысяч рублей. В в отношении мужчин возбуждено уголовное дело.
ДТП произошло накануне на улице Комсомольская.
Тольяттинский университет заключил договор c Всероссийским детским образовательным центром
Правительство губернии организовало экскурсионный пресс-тур
Сегодня в областной столице в непосредственной близости от стадиона состоялось открытие комплекса зданий для сотрудников МВД
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Женщина проводила телефоны через кассу как оплаченные, а затем сдавала в ломбард
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