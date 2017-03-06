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06 марта 2017
13:51:08

В Самарской области поймали гражданина Киргизии, который хотел воевать за ИГИЛ

В поле зрения самарских оперативников 22-летний парень попал довольно давно. За ним внимательно следили, а мужчина неоднократно публично одобрял деятельность ИГИЛ и готовился к выезду на территорию Сирии, чтобы воевать на стороне террористической организации.

Осуществить свои планы ему помешали силовики. Мужчина был задержан, сообщает Волга ньюс. Возбуждено уголовное дело по факту попытки принять участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ.

Статья предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.




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