В поле зрения самарских оперативников 22-летний парень попал довольно давно. За ним внимательно следили, а мужчина неоднократно публично одобрял деятельность ИГИЛ и готовился к выезду на территорию Сирии, чтобы воевать на стороне террористической организации.
Осуществить свои планы ему помешали силовики. Мужчина был задержан, сообщает Волга ньюс. Возбуждено уголовное дело по факту попытки принять участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ.
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