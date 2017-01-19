Но, увы, не в Тольятти, а в Самаре. Кофейня расположится в торгово-развлекательном комплексе «Космопорт», на сайте молла сообщается, что открытие состоится в субботу, 21 января. Гости, которые назовут кодовое слово «космопорт», получат кофе бесплатно.
Первая кофейня американской сети в нашей губернии была открыта в аэропорту Курумоч. В декабре 2016 Starbucks Corporation, основанная в Сиэтле в 1971 году, насчитывала свыше 24 тысяч торговых точек по всему миру.
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