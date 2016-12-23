На этот настаиваются депутаты самарской губернской думы. На заседании комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции звучали слова о том, что отцы наравне с матерями заслуживают официального праздника. Его предлагается отмечать в первую субботу ноября.
Кстати, в некоторых регионах День отца уже учрежден на законодательном уровне. Члены комитета рекомендовали принять соответствующий законопроект в двух чтениях на очередном заседании думы.
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