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23 декабря 2016
13:30:13

В Самарской области появится новый праздник – День отца

На этот настаиваются депутаты самарской губернской думы. На заседании комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции звучали слова о том, что отцы наравне с матерями заслуживают официального праздника. Его предлагается отмечать в первую субботу ноября.

Кстати, в некоторых регионах День отца уже учрежден на законодательном уровне. Члены комитета рекомендовали принять соответствующий законопроект в двух чтениях на очередном заседании думы.




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