слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
19 апреля 2018
09:54:08

В Самарской области появился свой туристский символ

Это зеленое сердечко, в которое заключена Волга. До 1 мая должно быть утверждено распоряжение о том, как будет присваиваться туристическим объектам эта символика. Заняться популяризацией нового туристического бренда должны, в том числе, органы местной власти.

Зеленый и синий цвета в логотипе символизируют Жигулевские горы, Волгу, природу Самарской Луки. Как сообщают в департаменте туризма Самарской области, символ представляет собой изображение региона на карте, ведь наша губерния по форме напоминает сердце. Две параллельные волнообразные линии - это Волга. Самарская область в нижней части символа пишется шрифтом Bliss Pro.

Скорее всего, увидеть новый символ на достопримечательностях Самарской области можно будет уже в период чемпионата мира по футболу.

Фото: группа Спасение 24




Последние новости Тольятти

19 апреля
13:11
Пробка из-за аварии образовалась сегодня на плотине ГЭС

ДТП с участием пяти автомобилей произошло сегодня утром

19 апреля
12:50
Чемпионат мира по футболу может принести в отдельные города страны продуктовый дефицит

В прошлом году президент издал указ о мерах безопасности...

19 апреля
12:36
Тольятти присоединяется к всероссийской акции «За цирк без жестокости»

Завтра в городе пройдет пикет, приуроченный к Международному дню цирка

19 апреля
12:14
Билет на первый тестовый матч на Самара Арене» будет стоить от 200 до 400 рублей

Продажи начнутся в понедельник

19 апреля
11:51
Еще один преподаватель тольяттинского госуниверситета попался на взятке

Об этом сообщают следственные органы Самарской области

19 апреля
11:29
Тольяттинцам стало слишком жарко в квартирах

К энергетикам поступают заявки о досрочном прекращении подачи тепла

19 апреля
11:23
Дмитрий Азаров встал на сторону тольяттинцев, которым насчитали огромные суммы за прошлогоднее отопление

Глава региона назвал неприемлемой ситуацию, сложившуюся в Тольятти, где УК №3 доначислила гражданам 50 млн. рублей


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+