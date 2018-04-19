Это зеленое сердечко, в которое заключена Волга. До 1 мая должно быть утверждено распоряжение о том, как будет присваиваться туристическим объектам эта символика. Заняться популяризацией нового туристического бренда должны, в том числе, органы местной власти.
Зеленый и синий цвета в логотипе символизируют Жигулевские горы, Волгу, природу Самарской Луки. Как сообщают в департаменте туризма Самарской области, символ представляет собой изображение региона на карте, ведь наша губерния по форме напоминает сердце. Две параллельные волнообразные линии - это Волга. Самарская область в нижней части символа пишется шрифтом Bliss Pro.
Скорее всего, увидеть новый символ на достопримечательностях Самарской области можно будет уже в период чемпионата мира по футболу.
Фото: группа Спасение 24
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