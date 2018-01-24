Об этом сообщает Куйбышевская железная дорога. Состав собираются презентовать завтра на первой платформе железнодорожного вокзала Самара. В нем будет 9 новых вагонов.

Все они купейного типа, но новой, улучшенной модификации. Известно, что в вагонах «риц» не 9, а 8 спальных купе с четырехместным размещением, и за счет этого более широкие спальные полки, которые легко трансформируются в индивидуальные сидения.

Откидной столик совмещен с раковиной и емкостью для мелкого мусора. Также в каждом купе есть система кондиционирования воздуха с индивидуальной регулировкой, розетки для подзарядки мобильных устройств.